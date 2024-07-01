Саутгейт не верил, что Англия вылетит с Евро-2024 в воскресенье

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что не верил в вылет своей команды с Евро-2024 от Словакии в воскресенье.

В воскресенье англичане были в минуте с небольшим от того, чтобы завершить свое выступление на Евро-2024, однако зрелищный гол Джуда Беллингема на исходе компенсированного времени позволил команде Саутгейта перевести игру в экстра-таймы, чтобы затем вырвать победу 2:1.



После выхода в четвертьфинал Евро-2024 Саутгейт заявил, что никогда не терял веру в своих подопечных, отдельно выделив Беллингема, который и получил награду лучшему игроку матча.



"Это странно, но сегодня вечером у меня никогда не было ощущения, что турнир для нас закончится".



"Даже после длинного заброса от Кайла Уолкера ты чувствовал, что надежда жива. Потому что мы можем создать хаос и что-нибудь извлечь из этого. Но я не думал, что мы забьем таким образом!"



"За 15 минут до конца ты думаешь, не устал ли Джуд и не стоит ли выпустить вместо него кого-нибудь со свежими ногами. Но вы знаете, какое влияние он может оказать на игру и как использовать такие моменты, и поэтому он остался".



"Игроки топ-уровня влияют на большие матчи в такие моменты, когда вы нуждаетесь в них. Таков его характер", — сообщил Саутгейт ITV.