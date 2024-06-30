Гехи дисквалифицирован на четвертьфинал Евро-2024
Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи пропустит матч сборной Англии против Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 из-за дисквалификации.
23-летний Гехи был предупрежден уже на третьей минуте победного для англичан матч против Словакии в 1/4 финала в воскресенье (2:1).
Эта желтая карточка стала для Гехи второй на турнире в Германии, и теперь Марку придется отбыть одноматчевую дисквалификацию.
Таким образом, против Швейцарии 6 июля главному тренеру англичан Гарету Саутгейту придется перекроить четверку защитников, которая оставалась нетронутой на четыре первых матча на Евро-2024.
Претендовать на роль партнера для Джона Стоунса по центру обороны могут Эзри Конса, Льюис Данк и Джо Гомес.
30.06.2024 23:00
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а первый коммент уже не почётно оставлять?)))
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