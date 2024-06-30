Беллингем: "Мы выиграли этот матч вместе"

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался по поводу победы 2:1 над Словакией в 1/8 финала Евро-2024.

Именно Беллингем избавил англичан от вылета с Евро-2024, на пятой компенсированной минуте матча против Словакии сравняв счет. А уже в экстра-таймах Харри Кейн принес родоначальникам футбола победу.



По мнению Беллингема, который накануне справил свое 21-летие, Англия была не так уж плоха по игре, а эту победу Джуд считает коллективным достижением.



"Думаю, наша игра была действительно хороша до их гола и даже после. Мы во многом контролировали игру, от нас всегда исходила угроза впереди. Возможно, нам лишь не хватало этого последнего касания, чтобы создавать большие моменты. Это будет важно для нас на будущее".



"Мы выиграли этот матч вместе. Не благодаря мне, не благодаря Харри, не благодаря индивидуальным моментам. Это благодаря всем игрокам, включая Айвена Тоуни, Эбречи Эзе, Коула Палмера, перешедшего на позицию левого защитника Букайо Сака. На такие жертвы ты должен идти ради команды, и нам нужно сохранить эту энергию, что бы ни случилось", — сообщил Беллингем ITV.