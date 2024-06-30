Англичане одержали волевую победу над Словакией и вышли в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Англии одержала волевую победу 2:1 над Словакией и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ожидаемо ограничился единственной перестановкой в стартовом составе относительно безголевой ничьей против Словении, выпустив Кобби Майну в полузащиту вместо Конора Галлахара.



Начало матча было омрачено для англичан желтыми карточками Марка Гехи и Кобби Майну. Словакия выглядела довольно агрессивно, а Давид Ганцко даже отметился опасным прострелом, который не нашел адресата.



На девятой минуте команда Саутгейта, наконец, смогла провести вразумительную атаку, но Киран Триппьер из выгодной позиции послал мяч в небеса.



Спустя три минуты Словакия создала реальный момент открыть счет, но Гехи самоотверженно бросился под удар Лукаша Гараслина в штрафной.



В итоге словаки открыли счет. Это случилось на 25-й минуте, когда Давид Стрелец с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Ивана Шранца, и тот направил мяч мимо Джордана Пикфорда — 0:1.



В оставшееся до перерыва время англичане подвергали соперника серьезному давлению, но за весь первый тайм так и не нанесли ни одного удара в створ.



Во втором тайме родоначальникам футбола потребовалось менее пяти минут, чтобы поразить ворота Словакии. Харри Кейн сделал пас в штрафную на Триппьера, а тот прострелил во вратарскую на Фодена, однако гол Фила не был засчитан из-за офсайда.



Вскоре словаки ответили моментом Стрелеца, который пытался наказать далеко отошедшего от своих ворот Пикфорда, однако мяч слегка разминулся с воротами.



Англия продолжала оказывать давление, но все было тщетно. Лишь на 78-й минуте Кейн получил реальную возможность сравнять счет, но головой пробил мимо после подачи со штрафного.



На 81-й минуте словаков спасла только штанга после дальнего удара Деклана Райса.



Свой первый в матче удар в створ англичане нанесли только на пятой компенсированной минуте, но это ожидание того стоило. Джуд Беллингем пробил в падении через себя из центра штрафной — 1:1.



Едва начался первый экстра-тайм, как Англия вышла вперед. Эберечи Эзе вернул мяч в штрафную, другой вышедший на замену игрок в лице Айвена Тоуни перевел снаряд на Кейна, и Харри головой с близкого расстояния поразил ворота — 2:1.



Теперь уже словакам нужно было забивать, но силы были на исходе, и англичане без особых проблем довели дело до победы.



Англия вновь оставила массу вопросов своей игрой, но, по крайней мере, проявила характер и с честью вышла из положения, казавшегося безнадежным. В четвертьфинале команду Саутгейта ждет испытание Швейцарией.



Сборная Англии — сборная Словакии — 2:1 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Беллингем 90, Кейн 91 — Шранц 25.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Палмер 66), Майну (Эзе 84), Райс, Сака, Беллингем (Конса 105), Фоден (Тоуни 90), Кейн (Галлахер 105).



Сборная Словакии: Дубравка, Пекарик (Тупта 109), Вавро, Шкриниар, Ганцко, Куцка (Беро 81), Лоботка, Дуда (Бенеш 81), Шранц (Дьембер 90), Стрелец (Боженик 62), Гараслин (Суслов 61).



Предупреждения: Гехи, Майну, Беллингем — Куцка, Шкриниар, Пекарик, Вавро.