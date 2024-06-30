Англичане одержали волевую победу над Словакией и вышли в 1/4 финала Евро-2024

Харри Кейн и Джуд Беллингем Сборная Англии одержала волевую победу 2:1 над Словакией и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ожидаемо ограничился единственной перестановкой в стартовом составе относительно безголевой ничьей против Словении, выпустив Кобби Майну в полузащиту вместо Конора Галлахара.

Начало матча было омрачено для англичан желтыми карточками Марка Гехи и Кобби Майну. Словакия выглядела довольно агрессивно, а Давид Ганцко даже отметился опасным прострелом, который не нашел адресата.

На девятой минуте команда Саутгейта, наконец, смогла провести вразумительную атаку, но Киран Триппьер из выгодной позиции послал мяч в небеса.

Спустя три минуты Словакия создала реальный момент открыть счет, но Гехи самоотверженно бросился под удар Лукаша Гараслина в штрафной.

В итоге словаки открыли счет. Это случилось на 25-й минуте, когда Давид Стрелец с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Ивана Шранца, и тот направил мяч мимо Джордана Пикфорда — 0:1.

В оставшееся до перерыва время англичане подвергали соперника серьезному давлению, но за весь первый тайм так и не нанесли ни одного удара в створ.

Во втором тайме родоначальникам футбола потребовалось менее пяти минут, чтобы поразить ворота Словакии. Харри Кейн сделал пас в штрафную на Триппьера, а тот прострелил во вратарскую на Фодена, однако гол Фила не был засчитан из-за офсайда.

Вскоре словаки ответили моментом Стрелеца, который пытался наказать далеко отошедшего от своих ворот Пикфорда, однако мяч слегка разминулся с воротами.

Англия продолжала оказывать давление, но все было тщетно. Лишь на 78-й минуте Кейн получил реальную возможность сравнять счет, но головой пробил мимо после подачи со штрафного.

На 81-й минуте словаков спасла только штанга после дальнего удара Деклана Райса.

Свой первый в матче удар в створ англичане нанесли только на пятой компенсированной минуте, но это ожидание того стоило. Джуд Беллингем пробил в падении через себя из центра штрафной — 1:1.

Едва начался первый экстра-тайм, как Англия вышла вперед. Эберечи Эзе вернул мяч в штрафную, другой вышедший на замену игрок в лице Айвена Тоуни перевел снаряд на Кейна, и Харри головой с близкого расстояния поразил ворота — 2:1.

Теперь уже словакам нужно было забивать, но силы были на исходе, и англичане без особых проблем довели дело до победы.

Англия вновь оставила массу вопросов своей игрой, но, по крайней мере, проявила характер и с честью вышла из положения, казавшегося безнадежным. В четвертьфинале команду Саутгейта ждет испытание Швейцарией.

Сборная Англии — сборная Словакии — 2:1 (0:1) после экстра-таймов

Голы: Беллингем 90, Кейн 91 — Шранц 25.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Палмер 66), Майну (Эзе 84), Райс, Сака, Беллингем (Конса 105), Фоден (Тоуни 90), Кейн (Галлахер 105).

Сборная Словакии: Дубравка, Пекарик (Тупта 109), Вавро, Шкриниар, Ганцко, Куцка (Беро 81), Лоботка, Дуда (Бенеш 81), Шранц (Дьембер 90), Стрелец (Боженик 62), Гараслин (Суслов 61).

Предупреждения: Гехи, Майну, Беллингем — Куцка, Шкриниар, Пекарик, Вавро.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Словакии

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2024 21:35

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Последние комментарии:




  1. gameboy 30.06.2024 22:31 # gameboy
    Красиво играют грузины

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  2. beria-ynwa 30.06.2024 22:24 # beria-ynwa
    Испания, дави помойку. Не нужен нам всякий мусор в 1/4

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  3. blacker19 30.06.2024 22:24 # blacker19
    Терпеть)

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  4. v-0987654321 30.06.2024 22:20 # v-0987654321
    Ахахаха Кукурелья шаромыга ибаная

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  5. beria-ynwa 30.06.2024 22:19 # beria-ynwa
    Ебать, как же фартит этим парашникам. Сейчас Испания разъебёт.

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  6. gameboy 30.06.2024 22:19 # gameboy
    Ахуеть

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  7. b84 30.06.2024 22:19 # b84
    ай хорошо зашло
    вашу маму рот ебал

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  8. narcot 30.06.2024 22:19 # narcot
    Сосааааатьььь!

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  9. kukuruzko 30.06.2024 22:18 # kukuruzko
    ХВИЧА

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  10. beria-ynwa 30.06.2024 22:16 # beria-ynwa
    Нахуя эти продавцы мандаринов вообще в плов выходили? Пиздец кринж, как будто Сити - Норвич смотрю.

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  11. amirhan-gurazhev 30.06.2024 22:15 # amirhan-gurazhev
    Из-за неудачной работы ПВО, в результате воздушной атаки дронов в Белгородской области погибла четырёхлетняя девочка, а члены её семьи получили ранения.

    за работу пво в белгороди отвечают какие то дауны

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  12. beria-ynwa 30.06.2024 22:14 # beria-ynwa
    Позорные хрюзины всю игру собираются сидеть в своей штрафной, как крысы?

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  13. lexa-arsenal 30.06.2024 22:14 # lexa-arsenal
    Фоден нулина, не зря Саут снял и сразу голы пошли

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  14. stamm 30.06.2024 22:09 # stamm
    Россия нанесла ракетный удар по городу Вольнянск в Запорожском районе Запорожской области. Количество раненых превысило 30 человек, среди них восемь детей, погибли по меньшей мере семь человек, включая трех детей.
    Кацапьё - тупые вонючие твари

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  15. quavo 30.06.2024 22:06 # quavo
    Мамардашвили имхо лучший кипер евро, отлично стоит Жорик

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  16. mafia-fake 30.06.2024 22:01 # mafia-fake
    В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья из пяти человек. Четырёхлетняя девочка погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


    хохол - это не человек

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  17. kukuruzko 30.06.2024 22:00 # kukuruzko
    Хачилде хорошего футбола, а нам винца)

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  18. ray-black 30.06.2024 22:00 # ray-black
    На Швейцарии все и закончится. Хочу что бы было так. Иначе это недорозумение у руля до ЧМ протянет.

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  19. sayk2 30.06.2024 21:57 # sayk2
    Затащить в финал англов, будет слишком дорого

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  20. gameboy 30.06.2024 21:57 # gameboy
    Грузины такие уроды я ебу)

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