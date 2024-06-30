Невилл: "Это незаконно, что Трент не играет за сборную Англии"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "незаконным" решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта проигнорировать защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

Попробовав Александер-Арнольда в полузащите в двух первых матчах на Евро-2024 и назвав это "экспериментом", больше Саутгейт не выпускал Трента в стартовом составе.



Во время прямой трансляции матча против Словакии Невилл выразил возмущение, почему Саутгейт никак не хочет попробовать Трента на своей основной позиции.



"Это незаконно, что он не играет за эту сборную Англии сегодня. Он является лучшим правым защитником, что мы когда-либо видели в этой стране. Он должен быть на поле", — приводит слова Невилла The Independent.