Джонсон, Бенрахма и Мубама покинули "Вест Хэм"

"Вест Хэм" объявил о расставании с защитником Беном Джонсоном, вингером Саидом Бенрахма и нападающим Дивином Мубама.

Несмотря на то, что "Вест Хэм" предложил Джонсону и Мубаме новые контракты, оба игрока ответили отказом и теперь покидают лондонский клуб свободными агентами.



Evening Standard ожидает, что теперь Джонсон отправится в вышедший в Премьер-Лигу "Ипсвич", заставив "Вест Хэм" искать нового правого защитника.



А Бенрахма в свою очередь был выкуплен "Лионом" за 15 миллионов фунтов после того, как провел во французском клубе вторую половину минувшего сезона на правах аренды, забив три гола в 12 матчах Лиги 1.



Бенрахма выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из "Брентфорда" в октябре 2020, всего забив 24 гола в 155 матчах за "молотобойцев". В 2023 Саид выиграл с лондонцами Лигу Конференций, отличившись с пенальти в финале против "Фиорентины".