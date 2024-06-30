"Челси" согласовал покупку Дьюсбери-Холла за 30 млн. фунтов

Кирнан Дьюсбери-Холл "Челси" согласовал приобретение полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла за 30 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Челси" назначил своим новым главным тренером Энцо Мареску, который перешел к "синим" как раз из "Лестера".

Фактор Марески стал ключом в решении Дьюсбери-Холла выбрать "Челси", хотя 25-летним англичанином интересовались и некоторые другие клубы Премьер-Лиги.

Как сообщает Sky Sports, Дьюсбери-Холл уже получил разрешение "Лестера" пройти медобследование в "Челси". В противоположном направлении должен отправиться 18-летний полузащитник "синих" Майкл Голдинг, но это будет отдельная сделка.

Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Чемпионшипа в минувшем сезоне, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач во втором английском дивизионе.

"Челси" и "Лестер" также обсуждали включение в сделку по Дьюсбери-Холлу кого-либо из игроков "синих", но в итоге "лисы" получат за своего воспитанника только деньги.


Метки Дьюсбери-Холл, Лестер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2024 18:00

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  1. vinnipooh 30.06.2024 18:27 # vinnipooh
    Мареска похоже умный тренер собирает молодых талантливых игроков флаг ему в руки ещё мне непонятно как Франция накрылась медным тазом

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