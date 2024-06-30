"Челси" согласовал покупку Дьюсбери-Холла за 30 млн. фунтов

"Челси" согласовал приобретение полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла за 30 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Челси" назначил своим новым главным тренером Энцо Мареску, который перешел к "синим" как раз из "Лестера".



Фактор Марески стал ключом в решении Дьюсбери-Холла выбрать "Челси", хотя 25-летним англичанином интересовались и некоторые другие клубы Премьер-Лиги.



Как сообщает Sky Sports, Дьюсбери-Холл уже получил разрешение "Лестера" пройти медобследование в "Челси". В противоположном направлении должен отправиться 18-летний полузащитник "синих" Майкл Голдинг, но это будет отдельная сделка.



Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Чемпионшипа в минувшем сезоне, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач во втором английском дивизионе.



"Челси" и "Лестер" также обсуждали включение в сделку по Дьюсбери-Холлу кого-либо из игроков "синих", но в итоге "лисы" получат за своего воспитанника только деньги.