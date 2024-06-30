"Ювентус" приобрел Дугласа Луиса у "Виллы"

Итальянский "Ювентус" завершил приобретение полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса за 50 миллионов евро (42.35 млн. фунтов).

Луис заключил с "Ювентусом" контракт до 2029 года, покинув "Виллу" после пяти лет выступлений.



За пять сезонов на "Вилла Парк" Дуглас сыграл свыше 150 матчей, помогая бирмингемскому клубу квалифицироваться в Лигу Европы и Лигу Чемпионов.



По итогам сезона 2022/23 экс-полузащитник "Манчестер Сити" был признан лучшим игроком "Виллы" по версиям болельщиков и команды.



К продаже 26-летнего бразильца "Виллу" подтолкнули правила финансового фейр-плей. Бирмингемцам удалось оформить эту сделку до 30 июня, чтобы в отчете за сезон 2023/24 не показать чрезмерного убытка.



Sky Sports ожидает, что "Вилла" также купит у "Ювентуса" полузащитников Энцо Барренечеа и Самуэля Айлинг-Джуниора. Эти трансферы уже согласованы и будут подтверждены позже.