Саутгейт объяснил, почему предпочитает Сака, а не Палмера

Коул Палмер и Букайо Сака Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему предпочитает использовать на Евро-2024 Букайо Сака из "Арсенала", а не Коула Палмера из "Челси".

Сака выходил в стартовом составе на все три первых матча англичан на Евро-2024, в первом из них, против Сербии, отметившись голевой передачей на Джуда Беллингема.

Однако англичане заслужили огромную критику своей невыразительной игрой, и к Саутгейту раздаются призывы больше доверять Палмеру, который провел блестящий сезон за свой клуб.

В преддверии матча 1/8 финала против Словакии Саутгейт объяснил разницу между Сака и Палмером, признавшись, что Коул пока не выглядит для него проверенным игроком.

"Слегка разные игроки, но оба предпочитают использовать свою левую ногу и смещаться с правого фланга".

"Возможно, Букайо прямолинейнее, быстрее и явно опытнее. Коул же адаптируется — сперва к Премьер-Лиге в этом сезоне, а затем к жизни с нами".

"Поэтому мы очень довольны обоими игроками. Оба действительно полезны, и ты хочешь, чтобы твои замены делали разницу".

"Думаю, в паре последних матчей наши замены в линии атаки меняли игру команду", — цитирует Саутгейта talkSPORT.


Метки Арсенал, Евро-2024, Палмер, Сака, Саутгейт, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2024 16:00

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  1. gary47 30.06.2024 16:51 # gary47
    Давай Палмера в старте. Очень умный малый. Чем-то Уилшира по интеллекту напоминает. Надеюсь, будет не таким хрустальным.

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