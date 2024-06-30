Саутгейт объяснил, почему предпочитает Сака, а не Палмера

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему предпочитает использовать на Евро-2024 Букайо Сака из "Арсенала", а не Коула Палмера из "Челси".

Сака выходил в стартовом составе на все три первых матча англичан на Евро-2024, в первом из них, против Сербии, отметившись голевой передачей на Джуда Беллингема.



Однако англичане заслужили огромную критику своей невыразительной игрой, и к Саутгейту раздаются призывы больше доверять Палмеру, который провел блестящий сезон за свой клуб.



В преддверии матча 1/8 финала против Словакии Саутгейт объяснил разницу между Сака и Палмером, признавшись, что Коул пока не выглядит для него проверенным игроком.



"Слегка разные игроки, но оба предпочитают использовать свою левую ногу и смещаться с правого фланга".



"Возможно, Букайо прямолинейнее, быстрее и явно опытнее. Коул же адаптируется — сперва к Премьер-Лиге в этом сезоне, а затем к жизни с нами".



"Поэтому мы очень довольны обоими игроками. Оба действительно полезны, и ты хочешь, чтобы твои замены делали разницу".



"Думаю, в паре последних матчей наши замены в линии атаки меняли игру команду", — цитирует Саутгейта talkSPORT.