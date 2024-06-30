"Тоттенхэм" начал переговоры по Арчи Грею

"Тоттенхэм" пытается перехватить юного полузащитника "Лидса" Арчи Грея.

Ранее днем стало известно, что "Лидс" отклонил предложение "Брентфорда" в 40 миллионов фунтов о покупке Грея, хотя сам Арчи уже согласовал условия личного контракта с "пчелами".



Несмотря на то, что переговоры между "Брентфордом" и "Лидсом" продолжаются, эта заминка дает "Тоттенхэму" возможность, чтобы попытаться перехватить 18-летнего англичанина.



Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" регулярно просматривал Грея в минувшем сезоне и сейчас обратился к "Лидсу" насчет покупки Арчи.



В минувшем сезоне Грей провел 52 матча за "Лидс" во всех соревнованиях, включая все 90 минут проигранного "белыми" финала плей-офф Чемпионшипа против "Саутгемптона".



Арчи является сыном бывшего нападающего "Ноттингем Форест", "Лидса" и "Бернли" Энди Грея, который, в отличие от сына, представлял Шотландию на международном уровне.