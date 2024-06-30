Невилл призвал Саутгейта сделать три перестановки в составе на матч против Словакии
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта произвести три изменения в стартовом составе на матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.
В трех первых матчах на Евро-2024 англичане показали весьма неубедительный футбол, и от Саутгейта ожидают перестановок в составе.
По мнению Невилла, Саутгейта стоит отправить Трента Александер-Арнольда, который не смог проявить себя в центре поля, на левый фланг обороны. Также Гари хочет увидеть с первых минут полузащитника Кобби Майну и вингера Коула Палмера.
"Кобби Майну должен быть там, он выйдет в старте. Думаю, я бы выпустил Трента вместо Триппьера. Справа я бы выпустил Коула Палмера вместо Сака. Я обожаю Сака, но я просто думаю, что сейчас должен сыграть Палмер".
"Так что я бы выпустил Трента, Майну и Палмера", — цитирует Невилла Daily Mirror.
30.06.2024 14:00
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Последние комментарии:
В целом, разумные мысли. Оборонительных действий у англичан будет, скорее сего, немного. Поэтому ориентированный на атаку Трент выглядит более предпочтительным вариантом. Глядишь, Кейн или кто-то из ЦЗ зацепят его кросс. Палмер тоже сейчас в отличной форме, в его действиях больше мысли, чем у других игроков. Ну и Майну точно выглядит не хуже Галлахера. Так что согласен. Джуду играть ложную девятку.
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Легко советовать, когда на тебе ноль ответственности.))
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