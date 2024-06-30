Невилл призвал Саутгейта сделать три перестановки в составе на матч против Словакии

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта произвести три изменения в стартовом составе на матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

В трех первых матчах на Евро-2024 англичане показали весьма неубедительный футбол, и от Саутгейта ожидают перестановок в составе.



По мнению Невилла, Саутгейта стоит отправить Трента Александер-Арнольда, который не смог проявить себя в центре поля, на левый фланг обороны. Также Гари хочет увидеть с первых минут полузащитника Кобби Майну и вингера Коула Палмера.



"Кобби Майну должен быть там, он выйдет в старте. Думаю, я бы выпустил Трента вместо Триппьера. Справа я бы выпустил Коула Палмера вместо Сака. Я обожаю Сака, но я просто думаю, что сейчас должен сыграть Палмер".



"Так что я бы выпустил Трента, Майну и Палмера", — цитирует Невилла Daily Mirror.