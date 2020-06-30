Саутгейт знает, как заставить людей забыть об игре Англии на групповой стадии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что все забудут о невыразительном футболе его команды на групповой стадии Евро-2024 в случае победы на турнире.

Англичане вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места Группы C, но при этом в трех первых матчах на турнире были крайне невыразительны по игре.



Саутгейт чувствует, что плей-офф — это совсем другая история, и Гарет надеется заставить людей забыть о групповой стадии.



"Никто не будет переживать насчет групповой стадии, если мы выиграем турнир. Такова реальность, но, конечно, нам еще нужно одержать эту победу. Факт в том, что ты вступаешь в плей-офф с другим душевным состоянием".



"Каждый знает, что матчи на вылет — это риск. Каждый знает, что стоит на кону в этот день, и соперник может по-настоящему усложнить тебе жизнь".



"Ты заранее знаешь, что класс оставшихся соперников высок, так что это меняет твой настрой. Вопрос в том, как далеко мы сможем зайти".



"Мы пытаемся достичь чего-нибудь особенного. Но нужно делать только один шаг за раз, и завтра у нас будет возможность улучшить аспекты нашей игры и показать свое хладнокровие".



"Конечно, сперва нужно было преодолеть первую стадию, во время которой бывают моменты... Во втором матче ты всегда думаешь, что, если продолжишь наседать, то можешь проиграть матч, тогда как, если наберешь очко, то выйдешь дальше. Это влияет на ваши действия в определенные моменты", — цитирует Саутгейта ESPN.