"Лидс" отказался продать Грея в "Брентфорд" за 40 млн. фунтов

"Лидс" официально отклонил предложение "Брентфорда" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Арчи Грея.

Только накануне появилась информация, что Грей близок к переходу в "Брентфорд", уже договорившись с "пчелами" об условиях личного контракта.



"Брентфорд" был готов заплатить за 18-летнего англичанина рекордные для своего клуба 40 млн. фунтов, однако это предложение было отклонено "Лидсом", сообщает Sky Sports.



"Брентфорду" все еще предстоит поработать, чтобы заполучить Грея, интерес к которому сохраняют другие клубы Премьер-Лиги и Европы.



Добавим, юниор принял участие в 47 матчах за "Лидс" в минувшем сезоне Чемпионшипа.