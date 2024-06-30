"Лидс" отказался продать Грея в "Брентфорд" за 40 млн. фунтов
"Лидс" официально отклонил предложение "Брентфорда" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Арчи Грея.
Только накануне появилась информация, что Грей близок к переходу в "Брентфорд", уже договорившись с "пчелами" об условиях личного контракта.
"Брентфорд" был готов заплатить за 18-летнего англичанина рекордные для своего клуба 40 млн. фунтов, однако это предложение было отклонено "Лидсом", сообщает Sky Sports.
"Брентфорду" все еще предстоит поработать, чтобы заполучить Грея, интерес к которому сохраняют другие клубы Премьер-Лиги и Европы.
Добавим, юниор принял участие в 47 матчах за "Лидс" в минувшем сезоне Чемпионшипа.
30.06.2024 12:00
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