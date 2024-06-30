Киммих дал зеленый свет на воссоединение с Гвардиолой

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих настроен воссоединиться с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой этим летом.

В свое время Киммих прибыл в "Баварию", когда во главе мюнхенцев находился Гвардиола, и теперь Йозуа хочет снова поработать с Хосепом, утверждает Daily Mirror.



От контракта Киммиха остается только один год, и ожидается, что суммы в 30 миллионов фунтов будет достаточно для заключения сделки с "Баварией".



Интерес к Киммиху также сохраняют "Ливерпуль", "Арсенал", "Реал" и "Барселона", но "Сити" выглядит явным фаворитом в борьбе за восьмикратного чемпиона Бундеслиги.



В данный момент Киммих выступает за сборную Германии на Евро-2024, уже добравшись до четвертьфинала, поэтому судьба Йозуа прояснится после окончания турнира.