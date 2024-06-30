"Ливерпуль" сохраняет интерес к Гордону

"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в приобретении вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона, несмотря на сорвавшийся трансфер ранее на этой неделе.

В субботу издание Daily Mail выпустило эксклюзивный материал о том, что на этой неделе "Ливерпуль" был близок к покупке Гордона, но в итоге взял самоотвод, потому что "Ньюкасл" требовал включить в сделку защитника "красных" Джарелла Куансу.



Несмотря на решение "Ливерпуля" сохранить Куансу, существует вероятность, что "красные" предпримут новую попытку заполучить Гордона, утверждает The Guardian.



Гордон остается на радаре у "Ливерпуля", который может возобновить переговоры с "Ньюкаслом" уже в этот уикенд. Также 23-летний игрок сборной Англии вызывает интерес у ПСЖ.



В январе 2023 "Ньюкасл" потратил 45 миллионов фунтов на приглашение Гордона из "Эвертона". За прошедшие с тех пор 18 месяцев Энтони значительно вырос, свидетельством чего является его поездка на Евро-2024.