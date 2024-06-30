"Ливерпуль" сохраняет интерес к Гордону

Энтони Гордон "Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в приобретении вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона, несмотря на сорвавшийся трансфер ранее на этой неделе.

В субботу издание Daily Mail выпустило эксклюзивный материал о том, что на этой неделе "Ливерпуль" был близок к покупке Гордона, но в итоге взял самоотвод, потому что "Ньюкасл" требовал включить в сделку защитника "красных" Джарелла Куансу.

Несмотря на решение "Ливерпуля" сохранить Куансу, существует вероятность, что "красные" предпримут новую попытку заполучить Гордона, утверждает The Guardian.

Гордон остается на радаре у "Ливерпуля", который может возобновить переговоры с "Ньюкаслом" уже в этот уикенд. Также 23-летний игрок сборной Англии вызывает интерес у ПСЖ.

В январе 2023 "Ньюкасл" потратил 45 миллионов фунтов на приглашение Гордона из "Эвертона". За прошедшие с тех пор 18 месяцев Энтони значительно вырос, свидетельством чего является его поездка на Евро-2024.


Метки Гордон, Ньюкасл, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. azamat-a19 30.06.2024 11:34 # azamat-a19
    Было бы интересно посмотреть на него в ПСЖ с Дембеле и Барколя

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  2. szobo88 30.06.2024 10:15 # szobo88
    Нам эвертонские крысы не нужны, чтоб не позорил клуб своим гнилым поведением

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