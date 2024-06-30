Вингер "Галатасарая" Уилфрид Заха может вернуться в Премьер-Лигу спустя год после своего ухода из "Кристал Пэлас".

Прошлым летом Заха присоединился к "Галатасараю" свободным агентом, что позволило Уилфриду получить роскошный контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Несмотря на то, что Заха помог своему клубу выиграть турецкое первенство в минувшем сезоне, "Галатасарай" будет рад избавиться от Уилфрида этим летом.



Как утверждает Daily Mirror, "Галатасарай" готов отпустить 31-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара за номинальную плату или даже бесплатно.



Правда, для возвращения в Премьер-Лигу Захе нужно будет согласиться на значительное понижение зарплаты.



Среди клубов, которые могут приютить экс-вингера "Манчестер Юнайтед", называются "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".