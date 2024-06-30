Саутгейт призвал помнить о возрасте Беллингема

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заступился за полузащитника "Реала" Джуда Беллингема.

Именно Беллингем открыл счет голам английской сборной на Евро-2024, отличившись против Сербии, однако в двух следующих матчах Джуд не был заметен.



В преддверии матча 1/8 финала против Словакии Саутгейт выразил свою поддержку Беллингему и призвал не забывать о возрасте Джуда.



"Мы всегда должны помнить, что Джуду только сегодня исполнился 21 год. Думаю, из-за зрелости и влияния, которые он демонстрировал, мы ожидаем столь многого от него. Сегодня мы поздравляли его и Эберечи (Эзе) с Днем рождения, и мы напоминаем себе, что они являются очень молодыми людьми".



"У нас много игроков, которые проявляют себе на одной из крупнейших стадий мирового футбола, и неминуемо будут дни, когда они на высоте, но также будут дни, когда они не вполне на высоте".



"Но Джуд — игрок топ-уровня, и он полностью мотивирован насчет матча завтра", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.