Анонс матча Англия — Словакия
В воскресенье сборная Англии возьмет старт в плей-офф Евро-2024, сыграв против Словакии в рамках 1/8 финала.
Англичане вышли в плей-офф с первого места Группы C, но при этом выиграли лишь один из трех матчей и показали весьма посредственный футбол.
Английские болельщики показали свои эмоции, когда после окончания безголевого матча против Словении в минувший вторник в главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта полетели пустые пивные стаканчики.
Занимающая 45-е место в рейтинге сборных ФИФА Словакия оказалась на третьей позиции в Группе E — группе, где все четыре команды набрали по четыре очка.
Словаки уже преподнесли одну сенсацию на этом турнире, когда на групповой стадии победили Бельгию со счетом 1:0.
- Англия выиграла пять из шести матчей против Словакии. Шестым стала безголевая ничья на Евро-2016, когда родоначальники футбола нанесли рекордное для Чемпионатов Европы количество ударов за игру — 29.
- Словакия забивала первой в трех из шести матчей против Англии, но все три этих матча проиграла со счетом 2:1.
- Это будет третий матч для англичан в 1/8 финала Чемпионатов Европы. В 2016 году они уступили Исландии со счетом 2:1, а в 2020 победили Германию 2:0.
- Словаки лишь в третий раз в своей истории участвуют в плей-офф большого соревнования, оба предыдущих раза вылетая с 1/8 финала, на ЧМ-2010 от Голландии и Евро-2016 от Германии.
- На двух последних Чемпионатах Европы у англичан больше "клин-шитов№, чем у какой либо другой сборной (семь в 10 матчах).
- Все семь этих "клин-шитов" на счету голкипера Джордана Пикфорда из "Эвертона". Больше сухих матчей на Чемпионатах Европы только у испанца Икера Касильяса (9), голландца Эдвина Ван дер Сара (8) и итальянца Джанлуиджи Буффона (8).
- Капитан англичан Харри Кейн забил шесть голов в шести своих последних матчах в плей-офф больших соревнований (два в двух на ЧМ-2022 и четыре в четырех на Евро-2020).
Фил Фоден вернулся в расположение сборной Англии после вынужденной поездки домой, чтобы стать отцом в третий раз. Киран Триппьер пропустил тренировку в пятницу из-за обострившихся проблем с икроножной мышцей, но уже на следующий день возобновил занятия. Люк Шоу продолжает набирать форму после травмы задней поверхности бедра, однако к выходу в старте по-прежнему не готов. Ожидается, что 19-летний Кобби Майну появится в стартовом составе вместо Конора Галлахера.
Евро-2024. 1/8 финала
Сборная Англии — сборная Словакии
Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз
30.06.2024 07:00
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Липецкая область, губернатор:
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9 БПЛА над территорией Липецкой.
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