Палмер был "опустошен" уходом Почеттино

Вингер "Челси" Коул Палмер признался, что был "опустошен" известием об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонского клуба.

22-летний Палмер блестяще отыграл свой дебютный сезон за "Челси" после перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов, благодаря чему смог отправиться со сборной Англии на Евро-2024.



Палмер считает, что своими успехами он обязан Почеттино, поэтому решение руководства "Челси" указать Маурисио на дверь очень расстроило Коула.



"Он просто дал мне шанс и свободу, сказав: "Делай, что ты делаешь". Жаль, что он ушел, потому что он оказывал мне доверие, и у нас сложились хорошие отношения — не только с ним, а со всем его персоналом, который был там. Когда он ушел, я был опустошен".



"Он, наверное, является главной причиной, почему я сейчас в сборной Англии, потому что другой тренер мог и не дать мне той свободы и возможности делать то, что я делал в "Челси", — сообщил Палмер The Telegraph.