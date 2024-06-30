Палмер был "опустошен" уходом Почеттино

Маурисио Почеттино и Коул Палмер Вингер "Челси" Коул Палмер признался, что был "опустошен" известием об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонского клуба.

22-летний Палмер блестяще отыграл свой дебютный сезон за "Челси" после перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов, благодаря чему смог отправиться со сборной Англии на Евро-2024.

Палмер считает, что своими успехами он обязан Почеттино, поэтому решение руководства "Челси" указать Маурисио на дверь очень расстроило Коула.

"Он просто дал мне шанс и свободу, сказав: "Делай, что ты делаешь". Жаль, что он ушел, потому что он оказывал мне доверие, и у нас сложились хорошие отношения — не только с ним, а со всем его персоналом, который был там. Когда он ушел, я был опустошен".

"Он, наверное, является главной причиной, почему я сейчас в сборной Англии, потому что другой тренер мог и не дать мне той свободы и возможности делать то, что я делал в "Челси", — сообщил Палмер The Telegraph.


Метки Палмер, Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2024 06:00

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