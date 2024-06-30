Шоу не готов выйти в старте против Словакии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу не готов выйти в стартовом составе на матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

В трех первых матчах англичан на Евро-2024 на позиции Шоу слева в обороне действовал номинальный правый защитник Киран Триппьер.



Триппьер должен выйти с первых минут и против Словакии в воскресенье, тогда как Шоу, несмотря на возобновление полноценных тренировок, может рассчитывать лишь на появление на замену.



"Люк Шоу недоступен для выхода в старте, но мы поговорим с медицинским штабом, чтобы посмотреть, сможет ли он сыграть часть матча, или же сперва ему нужно еще немного потренироваться. Все хорошо", — цитирует Саутгейта Sky Sports.