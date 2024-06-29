"Ньюкасл" принял предложение "Брайтона" по Минте
"Ньюкасл" принял предложение "Брайтона" в 33 миллиона фунтов о покупке вингера Янкубы Минте.
Минте привлек внимание многих клубов Премьер-Лиги и Европы своей игрой за "Фейеноорд" на правах аренды в минувшем сезоне.
На прошлой неделе "Ньюкасл" согласовал продажу Минте в "Лион" за 40 млн. фунтов, однако Янкуба оказался переходить во французский клуб.
Также "Ньюкасл" пытался продать Минте в "Ноттингем Форест" и "Эвертон", но в итоге "сороки" договорились с "Брайтоном", и теперь 19-летний гамбиец направляется к "чайкам" на медобследование, сообщает Daily Mail.
С помощью продажи Минте "Ньюкасл" надеется решить свои проблемы с финансовым фейр-плей и предотвратить уход ключевых игроков вроде Энтони Гордона и Александера Исака.
29.06.2024 23:00
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