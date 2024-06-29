"Арсенал" заработает на переходе Хатчинсона из "Челси" в "Ипсвич"

"Ипсвич" согласовал покупку вингера "Челси" Омари Хатчинсона, и внушительную долю от этой сделки получит "Арсенал".

20-летний Хатчинсон очень ярко отыграл минувший сезон за "Ипсвич" на правах аренды из "Челси", и логично, что после выхода в Премьер-Лигу "трактористы" выразили желание сохранить Омари.



Как сообщает Evening Standard, "Ипсвич" уже согласовал компенсацию за Хатчинсона в размере 22.5 млн. фунтов, что станет новым трансферным рекордом клуба с "Портман Роуд".



При этом "Арсенал" как бывший клуб Хатчинсона получит около 15-20 процентов от суммы сделки по Омари, который летом 2022 ушел от "канониров" в "Челси".



"Челси" в свою очередь собирается предусмотреть свой пункт о 25-процентной доле с последующей перепродажи Хатчинсона "Ипсвичем".