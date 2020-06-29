"Юнайтед" начал переговоры с Де Лигтом
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры о покупке защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта.
Дороговизна Джаррада Брантуэйта из "Эвертона" и запрет УЕФА на покупку Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", аффилированного с "Юнайтед" клуба, заставили "красных дьяволов" обратить свой взор на Де Лигта.
Как сообщает Sky Sport Germany, последни дни "Юнайтед" собирал информацию насчет Де Лигта, а сейчас начал переговоры с лагерем Маттейса. С "Баварией" "дьяволы" пока не устанавливали контакт.
При этом "Бавария" открыта к продаже Де Лигта, если насчет того поступит устраивающее предложение, а сам Маттейс готов покинуть Мюнхен, где он так и не смог стать твердым игроком стартового состава.
В минувшем сезоне 24-летний голландец отметился только 16 появлениями в старте "Баварии" в рамках Бундеслиги.
29.06.2024 21:00
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Очередное голландское дно , физруку. Ой пидарасы ебучие эти скамы
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