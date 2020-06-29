"Юнайтед" начал переговоры с Де Лигтом

Маттейс Де Лигт "Манчестер Юнайтед" начал переговоры о покупке защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта.

Дороговизна Джаррада Брантуэйта из "Эвертона" и запрет УЕФА на покупку Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", аффилированного с "Юнайтед" клуба, заставили "красных дьяволов" обратить свой взор на Де Лигта.

Как сообщает Sky Sport Germany, последни дни "Юнайтед" собирал информацию насчет Де Лигта, а сейчас начал переговоры с лагерем Маттейса. С "Баварией" "дьяволы" пока не устанавливали контакт.

При этом "Бавария" открыта к продаже Де Лигта, если насчет того поступит устраивающее предложение, а сам Маттейс готов покинуть Мюнхен, где он так и не смог стать твердым игроком стартового состава.

В минувшем сезоне 24-летний голландец отметился только 16 появлениями в старте "Баварии" в рамках Бундеслиги.


Метки Бавария, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2024 21:00

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  1. quavo 29.06.2024 21:15 # quavo
    Очередное голландское дно , физруку. Ой пидарасы ебучие эти скамы

    (ответить)

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