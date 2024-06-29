"Брентфорд" выигрывает борьбу за Арчи Грея

Полузащитник "Лидса" Арчи Грей направляется на медобследование в "Брентфорд".

В предыдущие месяцы Греем интересовались различные клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Челси", однако The Athletic стало известно, что "Брентфорд" выигрывает борьбу за Арчи.



18-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с "Брентфордом" и теперь направляется к "пчелам" на медобследование.



"Брентфорду" все еще предстоит договориться с "Лидсом" о компенсации за Грея, которая может составить около 35 миллионов фунтов.



Грей совершил настоящий прорыв в своем развитии в минувшем сезоне, приняв участие в 28 матчах во всех соревнованиях. Именно Арчи был признан молодым Игроком Года в Чемпионшипе.