"Брентфорд" выигрывает борьбу за Арчи Грея
Полузащитник "Лидса" Арчи Грей направляется на медобследование в "Брентфорд".
В предыдущие месяцы Греем интересовались различные клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Челси", однако The Athletic стало известно, что "Брентфорд" выигрывает борьбу за Арчи.
18-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с "Брентфордом" и теперь направляется к "пчелам" на медобследование.
"Брентфорду" все еще предстоит договориться с "Лидсом" о компенсации за Грея, которая может составить около 35 миллионов фунтов.
Грей совершил настоящий прорыв в своем развитии в минувшем сезоне, приняв участие в 28 матчах во всех соревнованиях. Именно Арчи был признан молодым Игроком Года в Чемпионшипе.
29.06.2024 20:00
Просмотров: 90
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: