Триппьер сможет сыграть против Словакии

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер сможет выйти в стартовом составе сборной Англии на матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

Напомним, из-за обострения проблем с икроножной мышцей 33-летний Триппьер пропустил тренировку англичан в пятницу.



Пресса также сообщала, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт готов выпустить Эзри Конса на левый фланг обороны, если Триппьер не будет в полном порядке.



Однако в субботу Триппьер вернулся к тренировкам с остальными 25 игроками английской сборной. Sky Sports ожидает, что Киран сможет выйти с первых минут против Словакии в воскресенье.



Добавим, номинальный правый защитник Триппьер выходил в старте на все три первых матча англичан на Евро-2024, вынужденно закрывая левый фланг обороны в связи с отсутствием Люка Шоу.