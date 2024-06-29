"Бавария" сделала финальное предложение по Палинье

"Бавария" сделала свое финальное предложение в размере около 39 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи.

Не сумев заполучить Палинью прошлым летом, с одобрения своего нового главного тренера Венсана Компани "Бавария" вернулась за Жоау.



"Бавария" начала переговоры с "Фулхэмом" с предложения в 30 млн. фунтов, в ответ на что последовал отказ.



Как сообщает Sky Sport Germany, сейчас "Бавария" готова заплатить за 28-летнего игрока сборной Португалии уже 39 млн. фунтов, и это финальное предложение гранда Бундеслиги.



Если и эта сумма не устроит "Фулхэм", "Бавария" переключит свое внимание на альтернативные варианты по укреплению опорной зоны, включая Амаду Онана из "Эвертона".