"Бавария" сделала финальное предложение по Палинье
"Бавария" сделала свое финальное предложение в размере около 39 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи.
Не сумев заполучить Палинью прошлым летом, с одобрения своего нового главного тренера Венсана Компани "Бавария" вернулась за Жоау.
"Бавария" начала переговоры с "Фулхэмом" с предложения в 30 млн. фунтов, в ответ на что последовал отказ.
Как сообщает Sky Sport Germany, сейчас "Бавария" готова заплатить за 28-летнего игрока сборной Португалии уже 39 млн. фунтов, и это финальное предложение гранда Бундеслиги.
Если и эта сумма не устроит "Фулхэм", "Бавария" переключит свое внимание на альтернативные варианты по укреплению опорной зоны, включая Амаду Онана из "Эвертона".
29.06.2024 18:00
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