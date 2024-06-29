Гордон: "Я пролетел девять метров, упав с велосипеда!"

Вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон рассказал об инциденте с падением с велосипеда.

В минувший четверг 23-летний Гордон упал с горного велосипеда, катаясь близ трениовочной базы сборной Англии в Германии в рамках Евро-2024.



Гордон получил небольшие повреждения лица и рук, однако все могло закончиться для Энтони хуже.



"Я мог серьезно пострадать, учитывая скорость и то, что я спускался с холма. Со мной могло произойти что угодно".



"Это было на поле для гольфа, и мне удалось приземлиться на единственный участок гравия. Он был окружен травой, и мне удалось приземлиться на гравий. Так что в каком-то отношении мне очень повезло, а в другом не повезло".



"Это была восстановительная поездка на велосипедах. Погода была славной, и я съезжал с холма, чтобы записать короткое видео для своей семьи и просто показать, чем занимаюсь. Но прежде чем я понял, что происходит, я оказался на земле".



"Это были электрические велосипеды, поэтому они быстрее обычных, а у нас в Англии передний тормоз расположен справа. Здесь я попытался нажать левый, чтобы просто немного замедлиться, и в следующий момент он не замедлился, а полностью остановился... А я — нет! Я пролетел девять метров, сперва ударившись подбородком!"



"Поскольку я пользовался телефоном, я не понял, что падаю, пока не оказался на земле. Я слишком отвлекся на телефон. Думаю, мораль этой истории в том, что не нужно слишком зависать в телефоне. Просто наслаждайся моментом без телефона!" — цитирует Гордона Daily Mail.