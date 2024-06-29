"Ньюкасл" обсуждает переход Эланги

"Ньюкасл" ведет переговоры о приобретении вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги.

Эланга только год назад присоединился к "Форест", перебравшись из "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов фунтов.



22-летний швед уверенно провел свой дебютный сезон на "Сити Граунд", забив пять голов и отдав девять результативных передач в Премьер-Лиге, что позволило "лесникам", несмотря на снятие очков, избежать вылета.



Своей игрой Эланга привлек внимание "Ньюкасла", однако "сороки" находятся в стесненной ситуации из-за финансового фейр-плей и хотят выменять Энтони на своего полузащитника Эллиотта Андерсонса, сообщает Daily Mail.



Возможность заполучить 21-летнего Андерсона показалась "Форест" привлекательной, и сейчас два клуба обсуждают условия сделки, которую они в идеале хотели бы заключить до конца июня.