"Ньюкасл" обсуждает переход Эланги
"Ньюкасл" ведет переговоры о приобретении вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги.
Эланга только год назад присоединился к "Форест", перебравшись из "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов фунтов.
22-летний швед уверенно провел свой дебютный сезон на "Сити Граунд", забив пять голов и отдав девять результативных передач в Премьер-Лиге, что позволило "лесникам", несмотря на снятие очков, избежать вылета.
Своей игрой Эланга привлек внимание "Ньюкасла", однако "сороки" находятся в стесненной ситуации из-за финансового фейр-плей и хотят выменять Энтони на своего полузащитника Эллиотта Андерсонса, сообщает Daily Mail.
Возможность заполучить 21-летнего Андерсона показалась "Форест" привлекательной, и сейчас два клуба обсуждают условия сделки, которую они в идеале хотели бы заключить до конца июня.
29.06.2024 16:00
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