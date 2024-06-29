"Ньюкасл" был готов продать Гордона в "Ливерпуль"
Ранее на этой неделе "Ливерпуль" был на пороге приобретения вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" уже был готов отпустить 23-летнего Гордона в "Ливерпуль", взамен получив 21-летнего защитника "красных" Джарелла Куансу.
Однако в последний момент сделка сорвалась — на "Энфилде" решили, что что согласованные условия их не устраивают и они не хотят терять перспективного Куансу.
Гордон лишь полтора года назад был куплен "Ньюкаслом" у "Эвертона" за 45 миллионов фунтов, однако "сорокам" нужно кого-нибудь продать до конца июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.
По всей видимости, после того, как переход Гордона в "Ливерпуль" сорвался, "Ньюкасл" постарается решить свои проблемы с ФФП с помощью продажи вингера Янкубы Минте.
29.06.2024 15:00
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Тот факт, что клуб в первую очередь работает над усилением атаки, очень радует. Гордон был способен играть на обоих флангах, потому понимания о том, на чьё именно место нет. Возможно, Салаху в будущем или Диасу уже сейчас, так его вовсю сватают в Барселону и ПСЖ.
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