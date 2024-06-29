"Ньюкасл" был готов продать Гордона в "Ливерпуль"

Ранее на этой неделе "Ливерпуль" был на пороге приобретения вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" уже был готов отпустить 23-летнего Гордона в "Ливерпуль", взамен получив 21-летнего защитника "красных" Джарелла Куансу.



Однако в последний момент сделка сорвалась — на "Энфилде" решили, что что согласованные условия их не устраивают и они не хотят терять перспективного Куансу.



Гордон лишь полтора года назад был куплен "Ньюкаслом" у "Эвертона" за 45 миллионов фунтов, однако "сорокам" нужно кого-нибудь продать до конца июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.



По всей видимости, после того, как переход Гордона в "Ливерпуль" сорвался, "Ньюкасл" постарается решить свои проблемы с ФФП с помощью продажи вингера Янкубы Минте.