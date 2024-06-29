Смит-Роу попросится на выход из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу собирается сообщить своему клубу о желании уйти в это трансферное окно.

И хотя во многом это связано с травмами, за два последних сезона Смит-Роу отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



Такая ситуация с игровым временем не устраивает 23-летнего англичанина, который намерен перебраться в клуб, где будет иметь место в основе.



Football Insider ожидает, что вскоре Смит-Роу сообщит "Арсеналу" о своих предпочтениях, и "канониры" едва ли будут стоять на пути у своего воспитанника.



Однако "Арсенал" хочет получить свыше 30 миллионов фунтов за Смит-Роу, учитывая талант Эмиля и его статус доморощенного игрока.



Смит-Роу не испытывает недостатка интереса среди клубов Премьер-Лиги. Приютить Эмиля готовы "Астон Вилла", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас".