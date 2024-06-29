"Челси" потратился на Омари Келлимана

Омари Келлиман "Челси" объявил о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Омари Келлимана за 19 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Келлиман заключил с "Челси" шестилетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

18-летний англичан становится уже вторым новичком команды Энцо Марески в это окно после защитника Тосина Адарабиойо, приглашенного из "Фулхэма" свободным агентом. Купленный у "Палмейраса" за 51 млн. фунтов вингер Эстеван Виллиан прибудет на "Стэмфорд Бридж" только через год.

Келлиман присоединился к академии "Виллы" в 2022 году, до этого проведя 10 лет в системе "Дерби". Омари успел сыграть только шесть матчей за первую команду бирмингемцев.

"Замечательно стоять здесь в качестве игрока "Челси". Это огромный клуб с удивительной историей, поэтому замечательно к нему присоединиться. Это исполнение мечты. Я взволнован надеть эту футболку, и мне не терпится начать", — сообщил Келлиман.

Омари Келлиман


Метки Астон Вилла, Келлиман, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 783

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Последние комментарии:




  1. blacker19 29.06.2024 14:08 # blacker19
    Добрый день, был тут на сайте пользователь slash -lfc, кто нибудь помнит его?

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  2. narcot 29.06.2024 14:07 # narcot
    орууууу



    Россия захватила поселок Шумы с населением в 2 человека, отчитались в МО РФ

    Населенный пункт находится в Бахмутском районе Донецкой области, по состоянию на август 2018 года там проживало два человека.

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  3. makeewadim 29.06.2024 13:56 # makeewadim
    Продать Матсена за 40млн и купить это за 20млн??? лоооол

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  4. fiezzo 29.06.2024 13:43 # fiezzo
    В тоталитарном Иране проходят выборы. Будет второй тур, однозначного победителя нет.

    В демократической Украине свободный народ наблюдает за этим собачьими взглядами рабов с вечным президентом, избирающим самого себя.

    Хохлорабы

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  5. ray-black 29.06.2024 13:38 # ray-black
    Хуеверчение ффп в действии.

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  6. bembo 29.06.2024 13:31 # bembo
    Диогу жопа

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  7. bembo 29.06.2024 13:28 # bembo
    Коди Гавно

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  8. bembo 29.06.2024 13:27 # bembo
    Энди чмоберсон

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  9. bembo 29.06.2024 13:26 # bembo
    Вирджил ван Хуй

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  10. bembo 29.06.2024 13:25 # bembo
    Ибрагим хуятэ

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  11. bembo 29.06.2024 13:25 # bembo
    Дерево Александр гавнольд

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  12. bembo 29.06.2024 13:24 # bembo
    Алексис макКал

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  13. bembo 29.06.2024 13:23 # bembo
    Доминика Отсосаль

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  14. bembo 29.06.2024 13:22 # bembo
    Мохамад аль отсосалах

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  15. bembo 29.06.2024 13:21 # bembo
    Дарвин хуйнеZ

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  16. bembo 29.06.2024 13:21 # bembo
    Арне заглот

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  17. bembo 29.06.2024 13:20 # bembo
    Арне камшот и лузерхуй

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  18. quavo 29.06.2024 13:12 # quavo
    Очередной нигер середняк, как же хорооош нигерсии при пиндосах , оруу

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  19. narcot 29.06.2024 13:10 # narcot
    я люблю руснявую пво



    Как минимум три человека пострадали в результате падения осколков от сбитых ракет в Крыму, - Развозжаев

    По его данным, осколки от сбитых ракет упали в районе улицы Новикова, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, также от упавших осколков пострадало несколько домов на улице Жукова.

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  20. bembo 29.06.2024 13:05 # bembo
    Братишки, чует моё сердечко что это новый кай хаверц.

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