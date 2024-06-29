"Челси" потратился на Омари Келлимана
"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Омари Келлимана за 19 миллионов фунтов.
Пройдя медобследование, Келлиман заключил с "Челси" шестилетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
18-летний англичан становится уже вторым новичком команды Энцо Марески в это окно после защитника Тосина Адарабиойо, приглашенного из "Фулхэма" свободным агентом. Купленный у "Палмейраса" за 51 млн. фунтов вингер Эстеван Виллиан прибудет на "Стэмфорд Бридж" только через год.
Келлиман присоединился к академии "Виллы" в 2022 году, до этого проведя 10 лет в системе "Дерби". Омари успел сыграть только шесть матчей за первую команду бирмингемцев.
"Замечательно стоять здесь в качестве игрока "Челси". Это огромный клуб с удивительной историей, поэтому замечательно к нему присоединиться. Это исполнение мечты. Я взволнован надеть эту футболку, и мне не терпится начать", — сообщил Келлиман.
29.06.2024 13:00
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