"Челси" продолжает интересоваться Исаком

"Челси" продолжает проявлять интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Челси" сделал свой запрос насчет Исака, однако "Ньюкасл" дал понято, что для приобретения Александера "синим" придется побить свой трансферный рекорд, который сейчас установлен на 115 миллионах фунтов, выплаченных "Брайтону" за Мойсеса Кайседо.



Казалось, что на этом "Челси" завершит свой интерес к Исаку и сосредоточится на прочих целях по укреплению позиции нападающего, однако Sky Sports утверждает, что "синие" по-прежнему хотят 24-летнего шведа.



"Челси" известно, что "Ньюкасл" находится под давлением правил фейр-плей, а значит "сорокам" нужно кого-нибудь продать до конца июня. Это дает "синим" надежду на снижение цены за Исака.



Также "Челси" может попытаться включить в сделку по Исаку, забившему 25 голов в минувшем сезоне, кого-нибудь из своих игроков.