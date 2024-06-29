Йорк призвал МЮ купить Александер-Арнольда

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк призвал "красных дьяволов" приобрести вице-капитана "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда этим летом.

Будучи правым защитником в своей клубе, на Евро-2024 со сборной Англии Александер-Арнольд отправился в качестве полузащитника.



Йорк не уверен, на какой позиции использовать Александер-Арнольда собирается новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, допуская, что Трент перестанет чувствовать себя счастливым в родном клубе, если что-то пойдет не так.



"Я не уверен, что Трент Александер-Арнольд захотел бы покинуть "Ливерпуль", потому что это его родной клуб, но сейчас "Ливерпуль" оказался в переходном периоде после расставания с Юргеном Клоппом. Возможно, Александер-Арнольд сможет развиваться как полузащитник при Слоте".



"Но у него может быть другая возможность. Если "Ливерпуль" не будет хорошо выступать при Слоте, а Александер-Арнольд не будет чувствовать себя счастливым, "Манчестер Юнайтед" должен будет сделать все возможное, чтобы заполучить его".



"Я был первым, кто сказал, что "Манчестер Юнайтед" должен был купить Лероя Сане, когда тот начал испытывать разочарование в "Манчестер Сити", часто оказываясь на лавке. Теперь он является одним из лучших игроков в Германии".



"Александер-Арнольд может получить похожую возможность, и "Манчестер Юнайтед" должен это использовать".



"Разумеется у этих двух клубов есть своя история, и Александер-Арнольд, будучи англичанином, знает это, но это может стать возможностью, которую он ищет", — цитирует Йорка TEAMtalk.