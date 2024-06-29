Гехи рассказал, каково ему играть вместе с Пикфордом и Стоунсом

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи рассказал, каково ему играть вместе с голкипером Джорданом Пикфордом и партнером по центру обороны Джоном Стоунсом за сборную Англии.

Из-за травмы Харри Магуайр не попал в заявку англичан на Евро-2024, поэтом главный тренер сборной Гарет Саутгейт решил сделать ставку на 23-летнего Гехи как на партнера Стоунса по центру обороны.



Гехи сыграл каждую минуту трех первых матчей англичан на турнире в Германии, и если к многословности Пикфорда он не привык, то со Стоунсом Марк сразу поладил.



"Я бы сказал, что я не особо привык к игре с Джорданом. Поначалу это было слегка шоком. Чисто из того, сколько он говорит".



"Но, если оглядываться назад, он великолепен. Это постоянное взаимодействие, и так он убеждается, что ты всегда на чеку и в игре".



"Джон — великолепный человек и тот, с кем все в команде ладят. Он почти как старший брат, который может обнять тебя и позаботиться о тебе".



"Он командует, все организует, я же просто учусь каждый день. Играть с ним — одно удовольствие. Я не могу его перехвалить. Играть с Джоном — это мечта, он так упрощает мою жизнь. Я просто следую по его стопам", — цитирует Гехи Daily Mirror.