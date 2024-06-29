Уолкотт вспомнил момент, когда понял, что Артета станет тренером

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт вспомнил о моменте, когда понял, что его партнер по раздевалке "канониров" Микель Артета станет главным тренером.

Артета с большим успехом трудится в "Арсенале", хотя это его первая самостоятельная работа на тренерском поприще. Вот уже два сезона подопечные Микеля являются реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.



По словам Уолкотта, он увидел у Артеты задатки тренера, еще когда Микель выступал за "Арсенал" в качестве полузащитника. По словам Тео, испанец наводил страх даже на Арсена Венгера.



"Поворотным моментом в том плане, как я рассматривал Микеля Артету, стал мой опыт, когда он еще был игроком "Арсенала". То было время, когда мы не попадали в топ-4".



"Мы потренировались 30 минут, а затем он запер всех игроков в раздевалке, словно он был главным тренером".



"Он взял контроль над всем пространством и сказал нам, как обстоят дела. В тот момент он был словно главный тренер, и для меня то было поворотным моментом".



"Тогда я понял, что он сможет стать главным тренером. Арсен Венгер ждал нас снаружи для тренировки, а мы не выходили, потому что Микель остановил тренировку".



"Он был такой сильной личностью, что даже Арсен боялся его", — цитирует Уолкотта Daily Mail.