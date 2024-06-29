МЮ обсуждает новые контракты с Хитоном и Эвансом

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с 38-летним голкипером Томом Хитоном и 36-летним защитником Джонни Эвансом о новых контрактах.

Действующие контракты обоих ветеранов истекают в ближайший понедельник, однако "Юнайтед" хотел бы сохранить того и другого, сообщает Manchester Evening News.



Ожидается, что Хитон и Эванс, продукты академии "Юнайтед" заключат новые однолетние соглашения, до июня 2025.



В данный момент Хитон находится в расположении сборной Англии на Евро-2024 в качестве "тренировочного голкипера", тогда как Эванс отдыхает после сезона, в котором он продемонстрировал свою важность для команды при аномально большом количестве травм.