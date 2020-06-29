МЮ всерьез обдумывает покупку Де Лигта

"Манчестер Юнайтед" всерьез обдумывает приобретение защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта.

"Юнайтед" по-прежнему нужна замена покинувшему клуб Рафаэлю Варану, и изначально "красные дьяволы"предприняли попытку заполучить Джаррада Брантуэйта из "Эвертона".



Однако "Эвертон" отклонил стартовое предложение "Юнайтед" по Брантуэйту в размере 35 миллионов фунтов плюс бонусы, запросив за Джаррада 70 млн. фунтов.



В то же время приобретение Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" блокирует УЕФА, и в сложившейся ситуации Де Лигт выглядит все более подходящим вариантом для "Юнайтед".



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг знает Де Лигта по совместной работе в "Аяксе", и ожидается, что 24-летний голландец будет открыт к смене клуба после того, как отметился лишь 16 появлениями в стартовом составе "Баварии" в минувшем сезоне Бундеслиги.