Триппьер рискует пропустит матч против Словакии

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер рискует пропустить матч сборной Англии в 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

33-летний Триппьер выходил в стартовом составе на все три первых матча англичан на Евро-2024, подменяя травмированного Люка Шоу слева в обороне.



При этом Триппьер играл, несмотря на собственные проблемы с икроножной мышцей, возникшие у него еще в концовке клубного сезона.



Однако в пятницу Триппьер не смог выйти на тренировку, и Sky Sports стало известно, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт уже готовит план на случай недоступности Кирана в воскресенье.



Поскольку Шоу до сих пор не набрал форму, Саутгейт готов использовать слева в обороне Эзри Конса, которому он отдает предпочтение относительно Джо Гомеса.



Помимо этой замены, которая может стать вынужденной, Саутгейт также планирует внести коррективы в полузащиту, выпустив Кобби Майну вместо Конора Галлахера.