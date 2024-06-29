"Эвертон" продал Годфри в "Аталанту"

Итальянская "Аталанта" завершила приобретение защитника "Эвертона" Бена Годфри примерно за 10 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе французский "Лион" предложил 12.7 млн. фунтов за Годфри, однако Бен настоял на переходе в "Аталанту", которой не удалось его заполучить в январе.



Годфри сыграл 93 матча за "Эвертон", включая 16 в минувшем сезоне, после своего перехода из "Норвича" за 25 млн. фунтов в октябре 2020.



К продаже Годфри "Эвертон" подтолкнула ситуация с финансовым фейр-плей, а также тот факт, что от контракта 26-летнего англичанина оставался только один год.