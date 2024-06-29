"Эвертон" продал Годфри в "Аталанту"

Бен Годфри Итальянская "Аталанта" завершила приобретение защитника "Эвертона" Бена Годфри примерно за 10 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе французский "Лион" предложил 12.7 млн. фунтов за Годфри, однако Бен настоял на переходе в "Аталанту", которой не удалось его заполучить в январе.

Годфри сыграл 93 матча за "Эвертон", включая 16 в минувшем сезоне, после своего перехода из "Норвича" за 25 млн. фунтов в октябре 2020.

К продаже Годфри "Эвертон" подтолкнула ситуация с финансовым фейр-плей, а также тот факт, что от контракта 26-летнего англичанина оставался только один год.


Метки Аталанта, Годфри, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2024 00:05

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