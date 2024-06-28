"Челси" подтвердил, что Зийеш останется в "Галатасарае"

"Челси" официально подтвердил, что вингер Хаким Зийеш совершил постоянный трансфер в "Галатасарай".

Изначально Зийеш присоединился к "Галатасараю" еще прошлым летом на правах аренды, которая предусматривала обязательство по выкупу.



Забив шесть голов и отдав три результативные передачи, 31-летний марокканец помог "Галатасараю" выиграть турецкое первенство, а заодно выполнил необходимые условия для постоянного трансфера.



Таким образом, "Челси" прощается с Зийешем, который был куплен у "Аякса" за 33.6 млн. фунтов в 2020 году.



Всего Зийеш забил 14 голов в 107 матчах за "Челси", выиграв с "синими" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.