"Астон Вилла" купила Матсена у "Челси"

"Астон Вилла" завершила приобретение левого защитника "Челси" Яна Матсена за 37.5 млн. фунтов.

Матсен прибыл в академию "Челси" из ПСВ летом 2018, а за первую команду "синих" дебютировал против "Гримсби" в Кубке Лиги в сентябре 2019.



Правда, с тех пор Матсен сыграл всего 15 матчей за "Челси", побывав в "Чарльтоне", "Ковентри" и "Бернли" на правах аренды.



Вторую половину минувшего сезона Матсен также провел в аренде, добравшись с дортмундской "Боруссией" до финала Лиги Чемпионов и попав в символическую сборную элитного европейского соревнования.



И хотя сейчас 22-летний Матсен находится в расположении сборной Голландии на Евро-2024, это не помешало Яну сменить клуб и присоединиться к "Вилле".