"Астон Вилла" купила Матсена у "Челси"

Ян Матсен "Астон Вилла" завершила приобретение левого защитника "Челси" Яна Матсена за 37.5 млн. фунтов.

Матсен прибыл в академию "Челси" из ПСВ летом 2018, а за первую команду "синих" дебютировал против "Гримсби" в Кубке Лиги в сентябре 2019.

Правда, с тех пор Матсен сыграл всего 15 матчей за "Челси", побывав в "Чарльтоне", "Ковентри" и "Бернли" на правах аренды.

Вторую половину минувшего сезона Матсен также провел в аренде, добравшись с дортмундской "Боруссией" до финала Лиги Чемпионов и попав в символическую сборную элитного европейского соревнования.

И хотя сейчас 22-летний Матсен находится в расположении сборной Голландии на Евро-2024, это не помешало Яну сменить клуб и присоединиться к "Вилле".


Метки Астон Вилла, Матсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 22:20

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 28.06.2024 22:33 # tihinya-moiyobir
    ЭЙ, ОХРАННИК, СУКА!

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  2. felix-the-cat 28.06.2024 22:32 # felix-the-cat
    Шас на эти деньги еще 10 бомжей купят

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  3. geleviyzeleboba 28.06.2024 22:29 # geleviyzeleboba
    это пиздец
    руководство долбаебов

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