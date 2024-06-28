"Астон Вилла" купила Матсена у "Челси"
"Астон Вилла" завершила приобретение левого защитника "Челси" Яна Матсена за 37.5 млн. фунтов.
Матсен прибыл в академию "Челси" из ПСВ летом 2018, а за первую команду "синих" дебютировал против "Гримсби" в Кубке Лиги в сентябре 2019.
Правда, с тех пор Матсен сыграл всего 15 матчей за "Челси", побывав в "Чарльтоне", "Ковентри" и "Бернли" на правах аренды.
Вторую половину минувшего сезона Матсен также провел в аренде, добравшись с дортмундской "Боруссией" до финала Лиги Чемпионов и попав в символическую сборную элитного европейского соревнования.
И хотя сейчас 22-летний Матсен находится в расположении сборной Голландии на Евро-2024, это не помешало Яну сменить клуб и присоединиться к "Вилле".
28.06.2024 22:20
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ЭЙ, ОХРАННИК, СУКА!
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Шас на эти деньги еще 10 бомжей купят
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это пиздец
руководство долбаебов
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