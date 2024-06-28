Сака не видит себя на позиции левого защитника сборной Англии

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что не является решением проблем сборной Англии слева в обороне.

В трех первых матчах на Евро-2024 слева в обороне у англичан играл номинальный правый защитник Киран Триппьер, тогда как Люк Шоу отсутствовал с травмой задней поверхности бедра.

На днях бывший игрок "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул призвал главного тренера англичан Гарета Саутгейта использовать слева в обороне 22-летнего Сака, но сам Букайо не в восторге от этой идеи.

"Я не думаю, что ставить меня не на свою позицию будет решением. Думаю, в конце концов мы можем поговорить об этом, но это в руках Гарета, потому мы просто должны довериться тому, кого Гарет выберет в день матча", — цитирует Сака The Independent.


Метки Арсенал, Евро-2024, Сака, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 22:00

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