Сака не видит себя на позиции левого защитника сборной Англии

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что не является решением проблем сборной Англии слева в обороне.

В трех первых матчах на Евро-2024 слева в обороне у англичан играл номинальный правый защитник Киран Триппьер, тогда как Люк Шоу отсутствовал с травмой задней поверхности бедра.



На днях бывший игрок "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул призвал главного тренера англичан Гарета Саутгейта использовать слева в обороне 22-летнего Сака, но сам Букайо не в восторге от этой идеи.



"Я не думаю, что ставить меня не на свою позицию будет решением. Думаю, в конце концов мы можем поговорить об этом, но это в руках Гарета, потому мы просто должны довериться тому, кого Гарет выберет в день матча", — цитирует Сака The Independent.