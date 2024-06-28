Майну должен выйти в старте сборной Англии против словаков

19-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну с высокой вероятностью получит место в стартовом составе сборной Англии на матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии в ближайшее воскресенье.

В двух первых матчах на Евро-2024 главный тренер англичан Гарет Саутгейт использовал в полузащите номинального правого защитника Трента Александер-Арнольда, после чего назвал это "экспериментом", и на третий матч — против Словении в минувший вторник — выпустил Конора Галлахера.



Ставка на Галлахера себя тоже не оправдала, потому что Конор был заменен уже в перерыве — как раз на Майну, который оказал положительное влияние на игру англичан.



Как сообщает Sky Sports, Саутгейт еще может передумать, потому что своих игроков о выборе стартового состава он ставит в известность только вечером накануне матча, однако в данный момент план Гарета заключается в том, чтобы выпустить Майну с первых минут против словаков.



Добавим, Майну только в марте дебютировал за английскую сборную, появившись на замену вместо Галлахера в товарищеском матче против Бразилии.