Премьер-Лига предупредила клубы насчет обменных трансферов
Премьер-Лига предупредила свои клубы насчет взаимных трансферов с обменом игроками.
Этим летом многие клубы Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей, и кажется, что некоторые нашли для себя лазейку.
Эта лазейка заключается в том, что два клуба задорого продают друг другу по собственному воспитаннику, вся сумма за которых учитывается в качестве чистой прибыли в соответствии с правилами ФФП.
Например, таким образом "Астон Вилла" отправила в "Эвертон" Тима Айрогбунама, взамен получив Льюиса Доббина.
Некоторые другие клубы готовят похожие "обмены", что заставило Премьер-Лигу вмешаться и сделать рассылку по своим участникам с предупреждением, сообщает BBC.
Премьер-Лига предупреждает, что может потребовать доказать соответствие такого рода трансферов справедливой рыночной стоимости.
Также Премьер-Лига может потребовать доказательства того, что трансферы между двумя клубами являются независимыми друг от друга.
В противном случае Премьер-Лига может заставить клубы вернуть искусственно возникшую переплату.
28.06.2024 20:00
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хуйца пососут. Каким образом они собрались регулировать и выяснять рыночную стоимость академиков? А потом что, будут выяснять рыночную стоимость трансферов игроков взрослой команды?
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Эти всё гайки закручивают.
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