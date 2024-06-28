Премьер-Лига предупредила клубы насчет обменных трансферов

Мяч Премьер-Лиги Премьер-Лига предупредила свои клубы насчет взаимных трансферов с обменом игроками.

Этим летом многие клубы Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей, и кажется, что некоторые нашли для себя лазейку.

Эта лазейка заключается в том, что два клуба задорого продают друг другу по собственному воспитаннику, вся сумма за которых учитывается в качестве чистой прибыли в соответствии с правилами ФФП.

Например, таким образом "Астон Вилла" отправила в "Эвертон" Тима Айрогбунама, взамен получив Льюиса Доббина.

Некоторые другие клубы готовят похожие "обмены", что заставило Премьер-Лигу вмешаться и сделать рассылку по своим участникам с предупреждением, сообщает BBC.

Премьер-Лига предупреждает, что может потребовать доказать соответствие такого рода трансферов справедливой рыночной стоимости.

Также Премьер-Лига может потребовать доказательства того, что трансферы между двумя клубами являются независимыми друг от друга.

В противном случае Премьер-Лига может заставить клубы вернуть искусственно возникшую переплату.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 218

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 28.06.2024 20:16 # farot
    хуйца пососут. Каким образом они собрались регулировать и выяснять рыночную стоимость академиков? А потом что, будут выяснять рыночную стоимость трансферов игроков взрослой команды?

    (ответить)

  2. suddenly 28.06.2024 20:02 # suddenly
    Эти всё гайки закручивают.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: