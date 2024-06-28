Премьер-Лига предупредила клубы насчет обменных трансферов

Премьер-Лига предупредила свои клубы насчет взаимных трансферов с обменом игроками.

Этим летом многие клубы Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей, и кажется, что некоторые нашли для себя лазейку.



Эта лазейка заключается в том, что два клуба задорого продают друг другу по собственному воспитаннику, вся сумма за которых учитывается в качестве чистой прибыли в соответствии с правилами ФФП.



Например, таким образом "Астон Вилла" отправила в "Эвертон" Тима Айрогбунама, взамен получив Льюиса Доббина.



Некоторые другие клубы готовят похожие "обмены", что заставило Премьер-Лигу вмешаться и сделать рассылку по своим участникам с предупреждением, сообщает BBC.



Премьер-Лига предупреждает, что может потребовать доказать соответствие такого рода трансферов справедливой рыночной стоимости.



Также Премьер-Лига может потребовать доказательства того, что трансферы между двумя клубами являются независимыми друг от друга.



В противном случае Премьер-Лига может заставить клубы вернуть искусственно возникшую переплату.