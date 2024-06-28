"Вест Хэм" готов отказаться от покупки Килмена

"Вест Хэм" готов отказаться от приобретения Макса Килмена, если "Вулверхэмптон" не понизит установленную за своего капитана цену в 45 миллионов фунтов.

27-летний Килмен стал трансферной целью для "Вест Хэма" после того, как "молотобойцы" назначили своим главным тренером Хулена Лопетеги, поработавшего с Максом в "Вулверхэмптоне" в сезоне 2022/23.



На прошлой неделе "волки" отклонили стартовое предложение "Вест Хэм" по Килмену в размере 30 млн. фунтов плюс бонусы.



Как сообщает The Guardian, с тех пор два клуба так и не продвинулись в переговорах, несмотря на изначальную уверенность "молотобойцев" в быстром согласовании сделки.



Килмен остается целью номер один "Вест Хэма" среди центральных защитников, однако "молотобойцы" не готовы заплатить свыше 35 млн. фунтов, а это не дотягивает до ожиданий "Вулверхэмптона".



В данный момент трансфер Килмена выглядит маловероятным, и "Вест Хэм" уже начал изучать альтернативные варианты по укреплению центра обороны, включая Риккардо Калафьори из "Болоньи" и Джейкоба Гривза из "Халла".