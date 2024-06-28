"Вест Хэм" готов отказаться от покупки Килмена

Макс Килмен "Вест Хэм" готов отказаться от приобретения Макса Килмена, если "Вулверхэмптон" не понизит установленную за своего капитана цену в 45 миллионов фунтов.

27-летний Килмен стал трансферной целью для "Вест Хэма" после того, как "молотобойцы" назначили своим главным тренером Хулена Лопетеги, поработавшего с Максом в "Вулверхэмптоне" в сезоне 2022/23.

На прошлой неделе "волки" отклонили стартовое предложение "Вест Хэм" по Килмену в размере 30 млн. фунтов плюс бонусы.

Как сообщает The Guardian, с тех пор два клуба так и не продвинулись в переговорах, несмотря на изначальную уверенность "молотобойцев" в быстром согласовании сделки.

Килмен остается целью номер один "Вест Хэма" среди центральных защитников, однако "молотобойцы" не готовы заплатить свыше 35 млн. фунтов, а это не дотягивает до ожиданий "Вулверхэмптона".

В данный момент трансфер Килмена выглядит маловероятным, и "Вест Хэм" уже начал изучать альтернативные варианты по укреплению центра обороны, включая Риккардо Калафьори из "Болоньи" и Джейкоба Гривза из "Халла".


Метки Вест Хэм, Вулверхэмптон, Килмен

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 19:00

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