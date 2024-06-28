МЮ продвигается в переговорах с Тен Хагом

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры со своим главным тренером Эриком Тен Хагом о новом контракте в позитивном ключе.

После победы над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии руководство "Юнайтед" более полумесяца размышляло над сменой главного тренера, но в итоге решило оставить Тен Хага.



Одновременно с этим встал вопрос о продлении сотрудничества с Тен Хагом, потому что действующий контракт Эрика истекает через год.



Так "Юнайтед" и Тен Хаг оказались за столом переговоров, и Sky Sports может подтвердить, что на этой неделе диалог продолжается, и стороны все ближе к компромиссу.



"Юнайтед" и Тен Хаг обсуждают условия дальнейшего сотрудничества, а также договариваются о включении в тренерский штаб Эрика новых лиц: бывшего нападающего "красных дьяволов" Рууда Ван Нистелроя и наставника "Гоу Эхед Иглз" Рене Хаке.



План "Юнайтед" по-прежнему состоит в том, чтобы заключить новый контракт с Тен Хагом до отъезда в предсезонное турне по Соединенным Штатам в июле.



Параллельно с этим "Юнайтед" работает над приобретениями, договариваясь насчет полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте и нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее, а вот защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт выглядит для "дьяволов" чересчур дорого.