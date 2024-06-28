МЮ продвигается в переговорах с Тен Хагом
"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры со своим главным тренером Эриком Тен Хагом о новом контракте в позитивном ключе.
После победы над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии руководство "Юнайтед" более полумесяца размышляло над сменой главного тренера, но в итоге решило оставить Тен Хага.
Одновременно с этим встал вопрос о продлении сотрудничества с Тен Хагом, потому что действующий контракт Эрика истекает через год.
Так "Юнайтед" и Тен Хаг оказались за столом переговоров, и Sky Sports может подтвердить, что на этой неделе диалог продолжается, и стороны все ближе к компромиссу.
"Юнайтед" и Тен Хаг обсуждают условия дальнейшего сотрудничества, а также договариваются о включении в тренерский штаб Эрика новых лиц: бывшего нападающего "красных дьяволов" Рууда Ван Нистелроя и наставника "Гоу Эхед Иглз" Рене Хаке.
План "Юнайтед" по-прежнему состоит в том, чтобы заключить новый контракт с Тен Хагом до отъезда в предсезонное турне по Соединенным Штатам в июле.
Параллельно с этим "Юнайтед" работает над приобретениями, договариваясь насчет полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте и нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее, а вот защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт выглядит для "дьяволов" чересчур дорого.
28.06.2024 18:00
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пидарасов в медслужбе интересно отпиздили и обоссали?
ведь наверно для этого заключали контракт с экс медслужбой конониров?
долбоебы на Тен Хага гонят, когда в койке диаби побывал почти весь состав за сезон, а кто-то после восстановления сразу ломался..
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Удержат топаря, верим.
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Я в ахуе честное сдово, этот дите шалавы ретклиы решил добить и так отьебаный во все щели муму
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Доработает до осени, потом Саутгейта позовут.
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С ним еще продвигаться нужно?)
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