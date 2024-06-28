МЮ продвигается в переговорах с Тен Хагом

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры со своим главным тренером Эриком Тен Хагом о новом контракте в позитивном ключе.

После победы над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии руководство "Юнайтед" более полумесяца размышляло над сменой главного тренера, но в итоге решило оставить Тен Хага.

Одновременно с этим встал вопрос о продлении сотрудничества с Тен Хагом, потому что действующий контракт Эрика истекает через год.

Так "Юнайтед" и Тен Хаг оказались за столом переговоров, и Sky Sports может подтвердить, что на этой неделе диалог продолжается, и стороны все ближе к компромиссу.

"Юнайтед" и Тен Хаг обсуждают условия дальнейшего сотрудничества, а также договариваются о включении в тренерский штаб Эрика новых лиц: бывшего нападающего "красных дьяволов" Рууда Ван Нистелроя и наставника "Гоу Эхед Иглз" Рене Хаке.

План "Юнайтед" по-прежнему состоит в том, чтобы заключить новый контракт с Тен Хагом до отъезда в предсезонное турне по Соединенным Штатам в июле.

Параллельно с этим "Юнайтед" работает над приобретениями, договариваясь насчет полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте и нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее, а вот защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт выглядит для "дьяволов" чересчур дорого.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 442

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  1. jack-4poker 28.06.2024 19:59 # jack-4poker
    пидарасов в медслужбе интересно отпиздили и обоссали?
    ведь наверно для этого заключали контракт с экс медслужбой конониров?

    долбоебы на Тен Хага гонят, когда в койке диаби побывал почти весь состав за сезон, а кто-то после восстановления сразу ломался..

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  2. alexomck 28.06.2024 19:50 # alexomck
    Удержат топаря, верим.

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  3. quavo 28.06.2024 18:43 # quavo
    Я в ахуе честное сдово, этот дите шалавы ретклиы решил добить и так отьебаный во все щели муму

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  4. brown-ale 28.06.2024 18:18 # brown-ale
    Доработает до осени, потом Саутгейта позовут.

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  5. vertigo-92 28.06.2024 18:06 # vertigo-92
    С ним еще продвигаться нужно?)

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