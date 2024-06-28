Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден вернулся к тренировкам со сборной Англии после вынужденной поездки домой.

В минувшую среду FA объявила, что 24-летний Фоден вернулся в Великобританию по "неотложному семейному делу".



Вскоре выяснилось, что Фоден в третий раз стал отцом — подруга футболиста Ребекка Кук родила на свет мальчика.



Однако уже в четверг вечером Фоден отправился назад в расположение английской сборной в Германии в рамках Евро-2024, а сегодня утром вышел на тренировку вместе с остальными членами команды Гарета Саутгейта.



Таким образом, у Фодена есть пятница и суббота, чтобы подготовиться к назначенному на воскресенье матчу 1/8 финала против Словакии.



Добавим, отец троих детей Фоден выходил в стартовом составе на все три первых матча англичан на Евро-2024.