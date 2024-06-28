"Челси" сделал предложение о покупке Дьюсбери-Холла

"Челси" выдвинул свое предложение о покупке полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Только накануне издание The Athletic сообщило, что "Челси" установил контакт с "Лестером" насчет Дьюсбери-Холла, который, по слухам, уже направлялся на медобследование в "Брайтон".



А сейчас, как утверждает все тот же источник, "Челси" сделал "Лестеру" свое предложение о покупке Дьюсбери-Холла, который оценивается "лисами" в 40 миллионов фунтов.



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что "Челси" готов включить в сделку по 25-летнему англичанину двух своих игроков в лице полузащитника Чезаре Казадеи и нападающего Давида Датро Фофана.



Сам Дьюсбери-Холл готов последовать за своим главным тренером Энцо Мареской в "Челси", поэтому согласование условий личного контракта выглядит формальностью.