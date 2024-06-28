"Вест Хэм" договаривается об обмене Даунса на Уолкер-Питерса

Кайл Уолкер-Питерс "Вест Хэм" ведет переговоры об обмене своего полузащитника Флинна Даунса на правого защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса.

Именно в "Саутгемптоне" Даунс и провел сезон 2023/24 на правах аренды, сыграв свою роль в возвращении "святых" в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа.

Теперь "Саутгемптон" хочет сохранить 25-летнего англичанина, взамен предлагая "Вест Хэму" 27-летнего Уолкер-Питерса, у которого остается 12 месяцев по контракту.

Уолкер-Питерс выступает за "Саутгемптон" с 2020 года, в течение этого времени сыграв 157 матчей во всех соревнованиях, напоминает talkSPORT.

Помимо Даунса, "Саутгемптон" хочет заполучить еще одного игрока "Вест Хэма". Речь идет о бывшем нападающем "святых" Данни Ингсе.


Метки Вест Хэм, Даунс, Саутгемптон, Уолкер-Питерс

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 54



Поиск: