"Вест Хэм" договаривается об обмене Даунса на Уолкер-Питерса

"Вест Хэм" ведет переговоры об обмене своего полузащитника Флинна Даунса на правого защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса.

Именно в "Саутгемптоне" Даунс и провел сезон 2023/24 на правах аренды, сыграв свою роль в возвращении "святых" в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа.



Теперь "Саутгемптон" хочет сохранить 25-летнего англичанина, взамен предлагая "Вест Хэму" 27-летнего Уолкер-Питерса, у которого остается 12 месяцев по контракту.



Уолкер-Питерс выступает за "Саутгемптон" с 2020 года, в течение этого времени сыграв 157 матчей во всех соревнованиях, напоминает talkSPORT.



Помимо Даунса, "Саутгемптон" хочет заполучить еще одного игрока "Вест Хэма". Речь идет о бывшем нападающем "святых" Данни Ингсе.