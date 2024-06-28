"Челси" проявил интерес к Арчи Грею

Арчи Грей "Челси" хочет приобрести полузащитника "Лидса" Арчи Грея этим летом.

Только накануне появилась информация, что "Челси" обратился к "Лестеру" насчет приобретения 25-летнего полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла.

По информации Evennig Standard, "Челси" также обозначил к 18-летнему Грею, который, как и Дьюсбери-Холл, был одним из лучших в минувшем сезоне Чемпионшипа.

Грей находится в системе "Лидса" с 2014 года, уже в 15-летнем возрасте попав в число запасных на матч первой команды. Но настоящий прорыв в своем развитии Арчи совершил в минувшем сезоне.

Именно Грей, также способный сыграть правого защитника, был признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа по итогам сезона 2023/24.

"Челси" пока не выдвигал свое предложение по Грею, однако "синим" придется выложить свыше 30 миллионов фунтов, чтобы убедить "Лидс" отпустить свое юное дарование.


Метки Грей, Лидс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. closer 28.06.2024 15:03 # closer
    У челси сколько там составов? 10?

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  2. alexsander 28.06.2024 15:00 # alexsander
    Очень крутой чел. Гений юный. Такие голы делал и передачи, офигенное видение поля

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  3. keytee 28.06.2024 14:48 # keytee
    Kepa?

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