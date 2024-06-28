"Челси" проявил интерес к Арчи Грею

"Челси" хочет приобрести полузащитника "Лидса" Арчи Грея этим летом.

Только накануне появилась информация, что "Челси" обратился к "Лестеру" насчет приобретения 25-летнего полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла.



По информации Evennig Standard, "Челси" также обозначил к 18-летнему Грею, который, как и Дьюсбери-Холл, был одним из лучших в минувшем сезоне Чемпионшипа.



Грей находится в системе "Лидса" с 2014 года, уже в 15-летнем возрасте попав в число запасных на матч первой команды. Но настоящий прорыв в своем развитии Арчи совершил в минувшем сезоне.



Именно Грей, также способный сыграть правого защитника, был признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа по итогам сезона 2023/24.



"Челси" пока не выдвигал свое предложение по Грею, однако "синим" придется выложить свыше 30 миллионов фунтов, чтобы убедить "Лидс" отпустить свое юное дарование.