"Челси" проявил интерес к Арчи Грею
"Челси" хочет приобрести полузащитника "Лидса" Арчи Грея этим летом.
Только накануне появилась информация, что "Челси" обратился к "Лестеру" насчет приобретения 25-летнего полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла.
По информации Evennig Standard, "Челси" также обозначил к 18-летнему Грею, который, как и Дьюсбери-Холл, был одним из лучших в минувшем сезоне Чемпионшипа.
Грей находится в системе "Лидса" с 2014 года, уже в 15-летнем возрасте попав в число запасных на матч первой команды. Но настоящий прорыв в своем развитии Арчи совершил в минувшем сезоне.
Именно Грей, также способный сыграть правого защитника, был признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа по итогам сезона 2023/24.
"Челси" пока не выдвигал свое предложение по Грею, однако "синим" придется выложить свыше 30 миллионов фунтов, чтобы убедить "Лидс" отпустить свое юное дарование.
28.06.2024 14:00
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Последние комментарии:
У челси сколько там составов? 10?
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Очень крутой чел. Гений юный. Такие голы делал и передачи, офигенное видение поля
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Kepa?
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